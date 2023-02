Chuck Creekmur faz previsão de Anitta para o Grammy

Cantora deve estar na categoria de “Best New Artist” junto de outros artistas, como Latto

Olha ela! Um passarinho verde me contou que a Anitta tem grandes chances de estar no Grammy esse ano. A cantora apareceu no vídeo de Chuck Creekmur, um dos mais influentes membros da Recording Academy. Chuck ainda cita ela como um dos maiores nomes na categoria.

Chuck Creekmur, um dos membros da Recording Academy, fez suas previsões para o #GRAMMYs e apostou em Anitta para o "Best New Artist":



"Um dos maiores nomes é a Anitta, que é uma artista latina com uma presença incrível e milhões de visualizações".

