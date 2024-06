Chrystian já tinha falado em entrevista sobre problemas no coração: “Meu pai infartou 6 vezes”

Pouca gente sabe, mas a família do cantor Chrystian, ex-dupla de Ralf, já tem o histórico de infarto e o cantor chegou a comentar sobre o caso em entrevista no ‘The Noite com Danilo Gentili’. Ele revelou na exclusiva, que foi ao ar nesta madrugada, que seu pai teve 6 episódios de infarto.

“Em outubro, era para ter. Eu ia fazer em março, mas o Dr. do hospital do rim, disse que precisava fazer um exame no coração, porque meu pai teve 6 infartos, eu nunca tive”, disse.

Ele ainda disse que teve que fazer exames do coração para realizar o procedimento de cateterismo. “Fiz um cateterismo e eu não sabia que tinha problema nas coronárias. O tratamento dos estantes tem que ralear o sangue”, declarou, ressaltando que também tem diabetes.

“O transplante ficou para outubro, porque o sangue estava muito ralo e poderia dar hemorragia”, finalizou.