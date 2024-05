Christina Rocha entrega motivo de sua saída do SBT: “Não iria aguentar”

Christina Rocha contou detalhes sobre a sua saída do SBT após 40 anos de carreira dentro da casa. Em participação no Programa de Todos os Programas na terça-feira, 14, ela entregou finalmente o motivo que a fez escolher dar adeus ao seu trabalho.

“Eu já estava percebendo isso desde o começo, não tinha nada a ver comigo. É um telejornal, na minha opinião. Em outubro do ano passado, disseram que ia ser uma revista eletrônica, que teria também jornalismo”, explicou.

A comunicadora disse que também passou por problemas de saúde em sua família, que se acumularam com o estresse do trabalho. “Meu afastamento já tinha relação com isso, meu cunhado estava muito mal mesmo (…) Mas eu também já tinha falado que não sabia até quando eu iria aguentar”, desabafou.

Christina ainda entregou detalhes do que disse antes de pedir sua demissão do SBT, onde expôs sua insatisfação com a emissora. “Não vou falar nomes aqui, mas conversei com a direção e falei: ‘Gente, isso aqui não tem nada a ver comigo. Não é minha praia. Estou há 40 anos na televisão, meu negócio é entretenimento. E estou vendo que esse piloto é um telejornal e não é o que eu quero, não é o que eu almejo, não é o que sou nesta altura da minha vida'”, revelou ela.

Por fim, Christina Rocha lamentou a situação da emissora que foi seu lar por anos. “Eu nunca me senti tão mal na minha vida (…) Eu falei: ‘Gente, tem tantos projetos que eu caberia’. Eu acho que tem que entrar os novos, mas o SBT não pode perder o DNA dele e eu acho que vai acabar perdendo. Eliana tá indo embora, o Raul Gil está praticamente se aposentando, o Silvio…'”, finalizou.