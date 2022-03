Meu Deus! Christian transa com Stephany para manter sua farsa

O galã seduzirá a manicure para manter sua farsa fora das verdades escancaradas no final da novela

Dá para acreditar que Christian, Cauã Reymond, seduzirá Stephany, Renata Gaspar, só para sua farsa não ser descoberta? Claro que dá, ele é capaz de tudo para manter seu plano de pé. Meu Deus! ‘Um Lugar ao Sol’ está dando show e sendo palco para minhas fics (risos).

Depois que a manicure descobre que ele usurpou a identidade do seu irmão, ela começa a chantagear o “galã”. Coagido, Christian vê a saída em jogar um charme para a moça e arrastar ela para cama, o que dá muito certo, porque ela já vinha dando indícios de que queria.

Christian transa com Stephany para manter sua farsa (Foto: Reprodução)

Depois de beijar o impostor, a irmã de Érica, Fernanda de Freitas, encontrará uma gravação de Joy, Lara Tremouroux, sobre a real versão da história do presidente da Redentor. Ela não ficará quieta e vai atrás dele para jogar as cartas na mesa.

“Se poupa o trabalho, que eu não quero explicação. A única coisa que eu quero. Quero não, exijo, é uma parte nisso tudo”, dirá a mulher de Roney, Danilo Grangheia. “Ao contrário do tal de Ravi, eu não tenho nada de otária. E se você vai comprar o meu silêncio, fica sabendo que ele custa caro. Muito mais caro que aquele apartamento caindo aos pedaços”, dirá ela pretensiosa de que ele molhe suas mãos com uma boa grana.

Stephany chantageia marido de Bárbara para conseguir dinheiro (Foto: Reprodução)

Dito e feito, porque o marido de Bárbara, Alinne Moraes, dará dinheiro à manicure, mas ela, que não é boba nem nada, alegará que a quantia é insuficiente. “Pra mim é pouco, sim, mas… E aí: tu prefere que eu fale primeiro com a Érica, com o velho ou com a tua mulher?”, ameaçará a manicure.

Nossa senhora, eu tô perplexa com essa Stephany indo atrás do que quer, mesmo que pelo caminho “errado”, a gata precisa de dinheiro e o final da trama ainda parece um mistério para mim.

Não descolo do sofá até o final dessa maravilha de novela.