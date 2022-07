Christian Figueiredo sobre treta com Dynho: “Se você não consegue resolver as coisas na tranquilidade problema seu”

O muso do Privacy disse que ia gravar conteúdo com a esposa do entrevistador e o clima esquentou

Eita, minha gente. O clima esquentou feio na última entrevista do podcast ‘Eu Fico Loko’, Dynho Alves pegou pilha diante as perguntas dos entrevistadores Lucas Selfie e Christian Figueiredo sobre sua carreira com conteúdo adulto. Os nervos subiram à flor da pele e o muso do Privacy disse que ia gravar conteúdo com a esposa de Chris. Ontem (06) o apresentador se pronunciou diante do acontecido.

Christian Figueiredo também se pronunciou nos stories sobre o desentendimento entre ele e o Dynho durante entrevista ao seu canal “Eu Fico Loko”. 🗣 pic.twitter.com/lLK7AiYhpW — KIKIKI DA FAMA (@kikikidafama) July 6, 2022

“Para mim já tinha sido colocado um ponto final, mas quero falar de coração para você Dynho, peço desculpa se você se sentiu desconfortável no programa, se as perguntas extrapolaram seu limite. Em nenhum momento eu tive a intenção de debochar do seu conteúdo, do seu trampo”, disse em vídeo.

E não parou por aí, porque Chris entende que errou ao focar em um assunto que Dynho não tinha dado abertura.”Perguntamos algumas coisas polêmicas sobre a Fazenda e vi que ali você pegou pilha, errei em continuar algo que você não estava dando abertura, mas foi você mesmo que falou aquelas palavras e eu fui chato em insistir no assunto, eu tô ligado, todo mundo errou e eu sou homem de assumir o meu erro”, contou

“Agradeço por ter pedido desculpa para a Zoo, agora se o seu problema é comigo, vem falar comigo, se você não consegue resolver as coisas na tranquilidade problema seu. Falando que vai me quebrar, tá louco?”, questiona o posicionamento de Dynho. Fogo no parquinho!