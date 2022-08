Chris Rock fala sobre desculpas de Will Smith: “Todo mundo está tentando ser uma vítima”

Humorista se pronunciou durante um show em Atlanta, nos Estados Unidos

Eita! Parece que as desculpas de Will Smith nem fizeram cosquinha em Chris Rock. O humorista se pronunciou diante ao pedido de desculpas do ator em um show em Atlanta, nos Estados Unidos, e tudo indica que a situação ainda esteja feia. Chris declarou que todo mundo está tentando ser vítima diante as situações.

“Qualquer um que diz que as palavras machucam nunca levou um soco na cara […] Todo mundo está tentando ser uma vítima. Se todo mundo afirma ser uma, então ninguém vai ouvir as verdadeiras vítimas”, disse o comediante.

Para quem não se lembra Chris e Will tiveram uma discussão na cerimônia do Oscar e depois das piadas ofensivas para a esposa do ator, ele foi até o palco e lhe deu um soco. A situação ficou pesada e Will ainda é muito criticado pela atitude agressiva.

Will ainda recebeu uma mensagem informando que Chris não estava pronto para falar sobre o acontecido. “Não há parte de mim que pense que essa é a maneira ideal de lidar com um sentimento de desrespeito ou insultos”, disse Smith.