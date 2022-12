Chris Pratt preocupa fãs ao aparecer com o olho inchado em seu instagram

O ator conta que estava tentando imitar uma apicultura a qual ele segue no instagram, quando foi picado pela abelha

Ai gente, apesar de existir muitos tutoriais de “faça você mesmo na internet”, nem sempre é bom tentarmos imitar as coisas que vemos na web, pois pode acabar dando tudo errado. E foi exatamente isso que aconteceu com o ator Chris Pratt.

Nesta quinta-feira(22), o astro, que atuou em grandes clássicos como Jurrasic Wolrd e Guardiões da Galáxia, publicou um vídeo em seu instagram, onde ele está de óculos escuros para esconder que seu olho esquerdo estava inchado. Ao decorrer do vídeo, enquanto contava o que havia acontecido, Chris retirou os óculos, revelando o resultado de sua travessia.

“Eu tenho acompanhado uma ‘senhora das abelhas’ no Instagram. Ela é muito legal e corajosa, vai na frente dessas colmeias e diz: ‘elas estão calmas hoje, vou remover a rainha’. Isso criou uma falsa sensação de segurança em mim, me levando a dizer: ‘acho que também posso controlar as abelhas’”, contou o ator.

Após ter tido esse diálogo consigo mesmo, Chris decidiu que iria tentar remover a colméia e que foi avisado sobre o perigo por um rapaz que lhe acompanhava, mas isso não adiantou, o ator foi até as abelhas e logo foi picado por uma no globo ocular.

“Eu vi uma colmeia há dois dias e fui até lá. O homem ao meu lado falou: ‘ei, cuidado, há abelhas’. Eu disse: ‘elas estão muito calmas’. E eu apenas fiquei olhando para as abelhas, daí uma delas saiu e me picou no globo ocular. Enfim, f*da-se aquela senhora das abelhas”, finalizou sua explicação.