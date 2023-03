Chris Martin, do Coldplay, vai em ensaio de bateria do curso de direito da USP

O cantor está na cidade para cumprir uma turnê de 11 shows pelo país

Ai que tudo! Acho que eu nunca fiquei com tanta vontade de estar na faculdade como eu fiquei ao descobrir esse babado. Na manhã do último domingo (12) a Universidade de São Paulo (USP), recebeu a revista mais do que inesperada do vocalista da banda ColdPlay , o icônico Chris Martin.

E o melhor, ao que tudo indica a visita do gato não havia sido planejada, pelo contrário, o vocalista da banda estava passando pelas redondezas do local e se encantou, ao escutar o barulho dos instrumentos.

Cheio de carisma, Chris aproveitou a visita aos estudantes para tirar fotos com eles e parabenizá-los pelo talento e qualidade da apresentação da bateria.