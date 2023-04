Chris Flores sai em defesa de Patrícia Poeta: “Ela não tá errada”

Apresentadora saiu em defesa de Patrícia ao dizer que ela não está mentindo ao dizer que erros acontecem no programa ao vivo

Que programa ao vivo pode acontecer muita coisa a gente sabe, mas a web se revoltou com Patrícia Poeta cortado Manoel Soares ao vivo. Chris Flores saiu em defesa da apresentadora quando ela disse que no programa ao vivo essas coisas acontecem. A apresentadora do ‘Fofocalizando’ ainda ressalta que ela não está mentindo.

“Acontece, programa ao vivo é isso. Às vezes você usa um ponto ao vivo e o diretor vai e fala: ‘resolve’. Você pode ficar nervoso assim na hora. Ela não tá errada, ela não tá mentindo, é assim que acontece”, disse ela.

Chris ainda falou sobre a relação dos dois. A questão é que os dois estão no limite. Já virou um “de novo” para os dois. Apostado que diante do que aconteceu hoje a empresa está sentando e pensando como resolver isso. Os dois são talentosos, inteligentes, carismáticos e merecem trabalhar em paz e com respeito. Simples assim”, defendeu ela.