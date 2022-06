Chris Flores solta o verbo sobre Matheus Baldi: “Nesse tipo de notícia e nesse caso não devemos dar por conservação da mulher”

Apresentadora do ‘Fofocalizando’ não deixou de dar sua opinião diante dos fatos noticiados pelo jornalista, parceiro de bancada

Essa sim sabe que sua opinião está a frente do seu trabalho. Chris Flores conhece bem o seu público e sabe que ele espera que ela opine sobre os principais assuntos que rodeiam o mundo dos famosos. No ‘Fofocalizando’ a apresentadora não deixou de comentar sobre a atitude do jornalista Matheus Baldi diante do caso Klara Castanho.

Chris Flores dá sua opinião sobre caso Klara Castanho e fala sobre o que acha de Matheus Baldi, seu colega de trabalho no Fofocalizando, ter sido o primeiro a ter divulgado sobre a gravidez.pic.twitter.com/m7MtfdPe0p — PAN (@forumpandlr) June 27, 2022

“Procuro ser o mais transparente e verdadeira com todos aqui, às vezes eu falo e sou a chata, falo o que penso, sou uma pessoa que levanta a bandeira do jornalismo, porque quando tiram a credibilidade do jornalista e colocam tudo em uma cesta só, eu não concordo com isso, tem que ser uma profissão regulamentada”, iniciou.

A jornalista contou que está há dias sem dormir diante de tudo que tem acontecido. “Para mim violência contra a mulher é tolerância 0, e o auge da sociedade machista está cada vez pior, conseguimos avançar e retrocedemos muitas vezes. Nesse tipo de notícia e nesse tipo de caso não devemos dar por conservação da mulher. Tive uma segunda gestação e perdi esse bebe, tive que fazer um exame e quando fui ao laboratório um profissional passou para uma pessoa e passou que eu estava grávida mas eu já estava com o feto morto, eu estava triste, não queria que as pessoas soubessem disso”, disse.

“No meu caso era uma gravidez consentida e ainda sim foi traumática, até hoje. Como mulher, jornalista e mãe queria que entendesse que esse tipo de notícia não deixa ser dado sem a pessoa antes querer que seja dado. Todos erraram, cada um com sua responsabilidade, não podemos apontar o dedo e ficar humilhando. Sou uma jornalista que tem capacidade de pensar, violência não se combate com violência, acho nojento tudo que está acontecendo”, desabafou Chris.