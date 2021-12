Elenice fica noiva de Alípio e é abandonada pelo golpista.

Por essa Elenice não esperava, a truqueira será enganada e humilhada por Alípio quando ele for preso na novela.

A truqueira, mãe de Renato será enganada por seu namorado e será humilhada por ele.

É cobra comendo cobra pessoal! Assim podemos definir o romance de Elenice (Ana Beatriz Nogueira) e Alípio (Isio Ghelman) na novela “Um Lugar ao Sol” não é mesmo?

A mãe de Renato, Elenice, truqueira que só ela, arrumará um apartamento emprestado para morar e fará o anuncio de seu casamento com Alípio. Ela acha que ele é um milionário, mas será enganada…

Alípio irá humilhar Elenice quando for preso. Foto: Gshow.

O homem armará uma fuga mas será preso e em uma visita ao seu “amado” na cadeia ele revelará que está com ela na tentativa de dar um golpe, afinal, o homem acha que Elenice faz parte da elite, é rica… só que na verdade, a trambiqueira também tem a mesma intenção que o golpista. Ela acha que Alípio é rico, pois os dois se conheceram no vôo para Miami.

Na ocasião Elenice recebeu Alípio em sua suposta casa, ela acreditou que ele trabalhasse com petróleo e que estava tirando um ano sabático. Historinha manjada heim Sr. Alípio…

Os dois se conheceram em um vôo para Miami. Foto: Notícias da TV.

Elenice mora na cobertura com Alípio, mas Renato/Christian (Cauã Reymond) descobrirá e o casal terá que se mudar de lá. Eles vão morar no imóvel de um amigo do golpista.

Em uma conversa com o dono do novo apartamento em que o casal está hospedado, eles falam sobre a fuga. Assim, Elenice será abandonada e não saberá o paradeiro do amado, até que descobrirá que ele está preso.

A truqueira mor será humilhada dentro da delegacia por seu amado.

Elenice tem um boy lixo pra chamar de seu! Me tirem dessa…