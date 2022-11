Chris Brown é vaiado no AMA´s em Los Angeles

Tributo do cantor ao rei do pop, Michael Jackson foi cancelado pouco antes do evento iniciar

Rodou, rodou, rodou e caiu nas mãos da fofoqueira certa, eu! Recebi o vídeo em que Kelly Rowland conta que Chris Brown ganhou a categoria de ‘Artista Favorito Masculino de R&B’ no AMA´s e foi vaiado. Descobri que o cantor iria fazer um tributo ao rei do pop, Michael Jackson, mas foi cancelado tempos antes da premiação ter início. “Seria a melhor performance do AMAs, mas eles me cancelaram sem eu saber a razão”, escreveu o artista no Instagram, lamentando o ocorrido. Foi notável o desconforto de Kelly ao anunciar que ele era o vencedor da categoria e as vaias dos presentes. “Eu queria dizer a Chris, muito obrigada por fazer ótima música R&B e quero dizer a ele obrigado por ser um artista incrível. Eu vou pegar este prêmio e levar até você. Eu te amo. Parabéns. E parabéns a todos os indicados”, disse.