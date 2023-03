Chorosa, Karoline Lima se despede da filha: “Como tirar um pedaço de mim”

A influenciadora cai aos prantos ao se despedir de Cecília, que vai para Espanha ficar com o pai Éder Militão.

A influenciadora Karoline Lima ) e o jogador de futebol Éder Militão compartilham a guarda da pequena Cecília, de oito meses, fruto do antigo relacionamento de ambos. No seu Instagram, a loira mostrou que as despedidas não nem um pouco fáceis e se acabou em lágrimas ao dizer um breve adeus para a filha, que passará um período com o pai.

Nos stories, a influenciadora compartilhou com seus seguidores, algumas fotos do momento delicado. Em um dos registros, Karoline surge agarradinha com a filha e desabafa: “Acordei me despedindo da minha pituca, que vai passar uns dias na Espanha”, legendou a foto.

A pequena Cecília está indo visitar o pai, que joga em um time de futebol espanhol, o Real Madrid e por isso, reside no país europeu.

“Eu nunca vou me acostumar a isso. Ficar sem minha neném é como tirar um pedaço de mim. Te amo, Ceci. Mamãe está aqui esperando você”, desabafou Karoline

Logo depois, , a loira publicou uma foto de seu olho, que já estava inchado em meio às lágrimas, sem legendar a foto.