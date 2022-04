Chitãozinho e Xororó relembram capa na Veja: “Fiquei enlouquecido, cheguei a falar com o editor”

Dupla sertaneja contou em entrevista a Piunti como foi ter a vida financeira escancarando uma mentira

“A família de 80 milhões”, era o título que carregava Chitãozinho e Xororó em matéria para a Veja no auge da carreira da dupla sertaneja que sempre foi muito discreta com seus números. Em entrevista para Piunti a dupla pode comentar sobre a capa que estampou o Brasil.

Chitãozinho e Xororó na capa da Veja (Foto: Reprodução)

“Sempre tivemos uma responsabilidade com a família, então preferimos conservar. Procurávamos ir para televisão, ou para mídia na época quando tinha algo para mostrar”, explicou Chitãozinho ao explicar a relação da dupla com dinheiro e números que produziram durante uma carreira de 50 anos.

“Tivemos um problema muito sério, saiu uma matéria na Veja, começaram a especular esse tipo de coisa [dinheiro]. Fiquei enlouquecido, cheguei a falar com o editor: ‘Isso não é verdade, vai causar um olho gordo gigante e não gostamos de falar’, sabemos o que é passar fome, tem tanta gente precisando”, contou Xororó.

Xororó ainda disse que a capa foi conveniente para o momento que a dupla estava vivendo, mas que foi tirada de um contexto. “A gente ganha um valor, mas é dividido em tantas pessoas”, relembra.

Vale lembrar que a capa saiu no mesmo momento em que Sandy e Júnior faziam o maior sucesso no Brasil com hits como, Quando Você Passa, A Lenda e Olha o que o Amor me Faz.

A dupla ainda lembrou que no início da carreira tiveram que dormir numa barraca de circo, porque não tinham dinheiro para pagar hotel e chegou a dizer que a história vendida pela Veja era uma tremenda mentira.

Os cantores contam que ao questionar a matéria o editor explicou que tinham profissionais que faziam as contas para chegar até o número de 80 milhões. “Fizeram essa conta porca e colocaram como se fosse: a família de tantos milhões. Ficaram três meses fazendo uma matéria bacana, mas não falaram que a matéria seria desse formato”, explicaram.