Chitãozinho e Xororó, Luan Santana e Simone Mendes vão participar do Rock In Rio

Gente, estou louca aqui, ao fazer minha caminhada pelo Leblon, minhas amigas que curtem um sertanejo começaram a me ligar que vai ter o dia do sertanejo no Rock In Rio sim! Medina se rendeu ao ritmo de sucesso no Brasil e a notícia já é confirmada por José Norberto Flesch.

“Chotãozinho e Xororó no Rock In Rio! 21 de setembro de 2024. Mais informações em breve”, escreveu ele no X.

Um passarinho verde me contou que Simone Mendes está confirmada no festival também, mas ainda não se sabe o dia que a sertaneja sobe no palco. Luan Santana foi confirmado no lineup do festival por Leo Dias. Amo!