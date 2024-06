Chiquinho Scarpa afirma que não gosta de pobre e chocou com explicação polêmica 

Genteee, parece que o Conde Chiquinho Scarpa participou do podcast Festa da Firma, de Wellington Muniz, o Ceará, e teve uma fala para lá de polêmica num determinado momento da entrevista. “Eu não gosto de pobre. Velório tudo bem”, disse. “Você não gosta de pobre? Eu não gosto da pobreza. Porque ninguém escolhe nascer pobre”, argumentou Ceará, tentando amenizar.

Em seguida, Scarpa deu a seguinte justificativa de sua declaração: “O pobre sempre tem um negócio para pedir. Se você perguntar. A pior coisa do pobre é você chegar e dizer assim: ‘Como vai?’ Aí você está frito. A ele diz: ‘minha mãe está doente, meu pai perdeu a perna, minha filha perdeu o dente’. Ele fica meia hora destilando todos os problemas. Nunca chegue para o pobre e pergunte como vai.”

Ceará tentou argumentar: “Mas o rico também é assim. Seria a pessoa pessimista”. “Não, o rico não”, rebateu o Conde.

Obviamente, os internautas massacraram as falas do milionário. “Que entrevista desnecessária”, disse uma. “O mais pobre de todos. E nem é sobre dinheiro”, lamentou outro. Uma internauta não discordou de Scarpa. “Eu sou pobre e concordo com ele. Só reclamamos”, escreveu. “Você é pobre da pior forma, Chiquinho! Eu gosto de gente!”, opinou outra internauta.