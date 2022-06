”Colocaram um chip no dente da minha esposa”, alega homem que quebrou clínica em BH

Esposa chegou na clínica para receber o atendimento diante a uma dor de dente, mas o marido cismou que o dentista teria colocado um chip para rastreá-la

Uma clínica odontológica pode até parecer calma, mas não no dia de ontem (08), quando um homem chegou com sua esposa para receber atendimento. A mulher reclamava de dor de dente e o marido acreditava que o profissional teria colocado um chip no dente da mulher.

O marido da paciente foi informado que o profissional estava no horário de almoço e falou para a recepção que o dentista “havia implantado um chip na boca de sua esposa em data passada e que a companheira estava sentindo muita dor”.

Depois de explicar algumas vezes o que estava acontecendo, o homem perdeu a paciência e chegou a agredir uma funcionária com um soco no braço. Minha gente, foi quebradeira pra todo lado. Socorro!