Chico Barney cutuca torcida de Juliette ao dizer que torcida de Arthur Aguiar é mais engajada; cactos reagem!

O jornalista adora uma polêmica né? E eu adooooooro ele!

Chico Barney e eu deveríamos ser amigos de infância! Ele adora uma polêmica tanto quanto eu e assim podemos seguir juntos. Nesta sexta-feira, (8), após a formação de paredão do ‘BBB22’, no qual Lina, Gustavo e Eliezer correm risco de eliminação, o jornalista quis dar uma cutucada na torcida de Juliette para “tentar” salvar Lina.

É que Juliette declarou, no programa da Fátima Bernardes, que queria que a atriz fosse a grande campeã da edição, mas os fãs da moça não suporrrrrtam Lina, pois a mesma torcia para Gil do Vigor no ‘BBB21’ — sensatíssima né? É claro que Barney não perdeu a oportunidade e tweetou: “A Juliette falou que adoraria ver Lina campeã, né? Seria um ótimo momento para os cactos se manifestarem. Pena que a torcida do Arthur parece muito mais engajada”, dando aquela alfinetada.

A Juliette falou que adoraria ver Lina campeã, né? Seria um ótimo momento para os cactos se manifestarem. Pena que a torcida do Arthur parece muito mais engajada. #BBB22 — Chico Barney (@chicobarney) April 9, 2022

Lógico que os Cactos não ficaram quietos e começaram a responder Chico chamando a edição de flopada e que estão ocupados com a turnê da paraibana. E teve até gente dizendo que era um absurdo ele comparar as torcidas de Arthur Aguiar com eles. Foi um fuá no Twitter que só por Deus que está no céu!

Da um tempo Lina falava mal da Juliette porque vou salvar e #ForaLina pic.twitter.com/og8uZvu7Bd — ABELHÃO 🏁✨🎲 (@SALVEMARAINHA2) April 9, 2022

Querido nesse momento estamos é preocupados com a turnê da Juliette,a grande maioria dos cactos acompanham somente a Juliette e estamos focados em votações de premiações que ela possa ganhar.Não estamos mais no bbb21 pra sermos decisivos pq já fizemos nossa parte.Juliette venceu — Versions of S A M (@baianadaJu_) April 9, 2022

Juliette nesse momento indo cantar no show da Duda Beat, tu acha mesmo que a gente cacto vai ta preocupados com BBB flopado? Temos uma carreira de cantora pra cuidar. pic.twitter.com/ErQN2bfdFw April 9, 2022

E Chico ainda argumentou com tweets antigos de Lina elogiando Juliette, que são um total de dois tweets, mas não adiantou nada! Pelo menos valeu a tentativa né? Só que os Cactos guardam um rancor… Não duvido nada que eles estejam fazendo mutirões, às escondidas, para eliminar a atriz viu?