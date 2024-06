Chega ao fim o relacionamento de Gkay e Marco Túlio

Após um ano e meio de relacionamento, Gkay e seu namorado Marcos Túlio, mineiro e empresário se separam Eles anunciaram a relação publicamente em maio de 2023.

O começo da relação dos dois foi divulgada pelo portal LeoDias, já que o ex-namorado da famosa natural de Divinópolis era sempre visto ao lado da influenciadora pelo Brasil.

De acordo com o repórter Lucas Pasin, os dois vinham passando por dificuldades no relacionamento, e a decisão do término teria partido de Túlio. Seguindo a publicação, Gkay não lidou bem com a notícia do fim do relacionamento.

A famosa confirmou o namoro em maio do ano passado, logo depois de uma viagem de casal com Marco Túlio pela Itália.

Gkay havia confirmado o namoro em maio do ano passado após uma viagem romântica com Marco Túlio pela Itália. “Nem sei explicar quanto é lindo viver um amor e quanto isso me mudou e amadureceu!”, relatou a artista, na época.