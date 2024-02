Chega ao fim o casamento de Liah Soares e Carlo Porto

A cantora utilizou as suas redes sociais para anunciar o fim de seu casamento com o galã da Record.

É meus amores, na tarde desta quinta-feira (08), a cantora e compositora Liah Soares, utilizou as suas redes sociais para confirmar o fim de seu casamento com o ator, ou melhor, galã das novelas da Record, Carlo Porto.

“Absolutamente tudo, da alegria à dor, faz parte do nosso aprendizado. É chegado o tempo de mudanças por aqui, e elas sempre acontecerão de forma respeitosa, como sempre deve ser em uma caminhada a dois”, iniciou a cantora, que logo em seguida continuou, revelando:

“Em respeito a todas as pessoas amadas e queridas que torcem pela gente venho dizer que eu e @carloporto não somos mais um casal, seguimos livres para vivermos o curso do que acreditamos e isso inclui nossos sonhos e realizações. Cuidaremos sempre desse jardim que plantamos com muito cuidado e sempre seremos uma família com o fruto que nos une pra sempre , nossa filha tão amada.”

Por fim, Liah afirma que está sendo um momento bem complicado para ambos os envolvidos e pede a compreensão e respeito do público.

“Pelo momento delicado que é dado a qualquer fim de relacionamento, pedimos a compreensão de todos: amigos, nossos queridos fãs e, sobretudo, da imprensa, que sempre foi muito carinhosa na receptividade dos nossos projetos, individuais ou não. Sou grata por tudo o que foi vivido até aqui e desejo, do fundo do meu coração, que sigamos a jornada nos apoiando mutuamente e torcendo pela felicidade um do outro. Assim seja. Com carinho, Liah Soares”, ela finalizou.