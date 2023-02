Chefe Fogaça deixa de ser jurado no Masterchef

Chef Rodrigo Oliveira, do restaurante Mocotó, tomará o lugar do galã da competição

Xii gente, depois da saída de Paola Carosella do Masterchef, Henrique Fogaça seguiu a musa das panelas e também deixou o programa. De acordo com Gabriel Perline, Rodrigo Oliveira vai tomar o lugar do chef de cozinha do ‘Sal’ na próxima temporada da competição de panelas que esquenta o sangue dos brasileiros.

De acordo com a matéria do jornalista, ele precisou se afastar das telinhas por motivos pessoais, mas ele ainda sim retornará para dias edições esse ano: MasterChef Profissionais e MasterChef+.

“O MasterChef é uma grande família e sou muito grato por fazer parte disso. Estou fazendo uma pausa em comum acordo com a emissora, pela qual tenho profundo respeito e liberdade para ser quem eu sou, mas logo, logo estarei de volta nas temporadas do MasterChef Profissionais e MasterChef+. Aos fãs que me acompanham, obrigado pelo carinho sempre e saibam que nos veremos em breve. Seja muito bem-vindo, chef Rodrigo Oliveira, a essa grande família”, diz Fogaça.