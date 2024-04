Chef Erick Jacquin critica clientes que vão para restaurante dele com chinelo e bermuda

Erick Jacquin criticou os seus clientes que visitam o seu restaurante de chinelo, bermuda e regata. Em vídeo, ele mergulhou no mar de terno e gravata para fazer suas críticas. O vídeo foi publicado, na noite de domingo (21), no perfil oficial dele no Instagram.

“Vocês acham que é legal ir à praia de terno e gravata? Vocês fazem a mesma coisa comigo. Muitas mulheres bonitas lá, vocês de regata, bermuda feia, chinelo, tudo cabeludo, boné”, criticou Erick, pedindo para os clientes usarem a vestimenta apropriada para o estabelecimento dele.

“Acham que estou certo? Não vamos no restaurante de bermuda e chinelo. No (restaurante) Président é terno, pode ser sem gravata. É bonito”, ressaltou.