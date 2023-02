Chay Suede prefere não opinar sobre Cássia Kis: “Boa noite”

Ao ser questionado pela Veja sobre a sua colega de elenco em ‘Travessia’ o ator preferiu não opinar

Falta de educação ou prefere não se envolver? Chay Suede foi bem ríspido com a coluna da Veja ao não responder nada sobre a treta de Cássia Kis dentro da Globo. O ator esteve no Baile da Vogue e respondeu sobre a audiência da emissora em relação à trama da novela, mas quando o assunto virou para atriz ele investiu no boa noite.

“A audiência da novela não é criticada. Podem existir críticas artísticas ou sobre a trama. Mas dentro do que é a audiência da TV aberta hoje, acho que é ok”, disse ele.

A entrevistadora ainda investiu, perguntando o que ele achava da atriz e ele apenas respondeu: “Boa noite”. Tem treta aí? Porque depois disso ele saiu andando como se nada tivesse acontecido.