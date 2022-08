Chay Suede elogia Jade Picon: “Estou gostando muito da parceria”

Gravações de ‘Travessia’ estão pegando fogo e o ator não deixou de comentar sobre a personagem mais esperada, Chiara

A internet se movimentou essa semana com a imagem do novo visual de Jade Picon para encarar a personagem Chiara em ‘Travessia’. Chay Suede, que contracena com a morena, não deixou de elogiar o preparo e profissionalismo da gata, que foi muito criticada pela crítica pela sua inserção na teledramaturgia, principalmente na Globo.

“Estou gostando muito da parceria. Hoje foi a nossa primeira cena juntos. A primeira cena dela da vida. Muito legal e especial. Desde a preparação a gente se deu bem. Beijos, Jadoca”, contou Chay.

O gato vai dar vida ao personagem Ari, um jovem inteligente, idealista e crítico, de acordo com a jornalista Patrícia Kogut. Ansiedade tá matando a noveleira aqui.