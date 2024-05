Chay Suede e Laura Neiva serão pais pela terceira vez

A cegonha não para de trabalhar no mundo dos famosos. Laura Neiva e Chay Suede serão papais pela terceira vez! O casal contou detalhes sobre a paternidade em entrevista para a Vogue Brasil.

“Acompanhei a notícia da terceira gravidez logo no começo, temos uma parceria de muitos anos. Eu estava na casa dele no anúncio do primeiro filho e agora, no terceiro, a Handred ajuda a revelar essa notícia”, celebra André Namitala, fundador e diretor criativo da marca Handred, que estrelou o casal na campanha de Dia dos Namorados.

Os dois estão juntos desde setembro de 2014.