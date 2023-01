Cezar Black elogia Paulo André e Jade Picon: “Eu tenho muito disso”

Em conversa com Cristian ele contou que é a favor da monogamia, mas que se as coisas não forem conversadas, ninguém é de ninguém

Olha só quem foi citado de exemplo no BBB 23, Paulo André e Jade Picon. Cezar Black disse que gostava muito do que os dois tinham juntos e ainda puxou sardinha para o lado do atleta. O enfermeiro ainda disse que é como ele, se caso decidir ficar com alguém na casa, vai ser só com uma pessoa.

“Um cara que achei bacana foi o PA. O PA tinha a Jade, no começo ela tava meio assim. Quando a galera entrou e falou que estavam shippando eles, eles foram lá e pau e ficaram! Mas eles deixaram bem claro que era o rolê deles, e não um casal.”, disse.

E não parou por aí, porque ele ainda citou a monogamia. “Eu tenho muito disso: se eu gosto de você, eu só quero você. Se eu namorar contigo, eu sou só seu e você é só minha e a gente está num relacionamento. Se não for definido, a gente está só ficando”, finalizou.