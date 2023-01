Cezar Black do BBB23: o homem que passa o rodo em Brasília

Comunicativo e pegador, seu nome era Raimundo Cezar, mas como ele não gostava, recorreu à justiça e adotou o Black na sua certidão de nascimento.

Cezar Black é mais um integrante da Pipoca do BBB23. O enfermeiro de 34 anos é natural da Salvador (BA), mas mora em Brasília (DF) desde 2011. Ele se descreve como uma pessoa muito sorridente, muito feliz e de bem com a vida. Vamos ver se vai manter essa positividade toda quando estiver no paredão. Ele também falou que tem um lado jogador e que não vai deixar se intimidar. Será que vai dar treta?

Deixou claro que está solteiro, meteu dança na sua apresentação e disse que como todo bom baiano vai ter aquele climinha de paquera e agito. Fora da casa mais vigiada do Brasil, o enfermeiro comprou com mais oito amigos, um barco, chamado “Revoada” e é seu principal lazer quando está de folga. Tá com cara de quem não vai sair da piscina.

A parte favorita de seu corpo é o seu sorriso e que sorriso não é mesmo? Além do belo sorriso, o gato ainda é cheiroso, pelo menos é o que parece, pois ele tem uma coleção de perfumes que guarda em seu lugar preferido de sua casa, a banheira de hidromassagem. Esse vai sofrer pra tomar banho de chuveiro, coitado!