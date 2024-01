César Tralli fez teste para o Fantástico

A saída de Ali Kamel e a entrada do novo diretor de jornalismo da Globo, Miguel Athayde, está mexendo as cadeiras e causando uma reviravolta nos bastidores. A possível chegada de César Tralli no programa dominical de sucesso da emissora está dando o que falar.

Não é de hoje que vemos a Globo fazer um movimento estrondoso e propondo diversas mudanças para conseguir alavancar a audiência e trazer o público para perto. O que alguns não esperavam era a mudança do apresentador do Jornal Hoje, TV Globo e do Edição das 18h, Globonews, para o Fantástico.

Vale registrar que Ali deixou a direção da Globo em dezembro, sendo substituído por Ricardo Villela e Miguel Athayde, atual diretor da GloboNews, que assumiu o cargo de diretoria-executiva de Jornalismo em janeiro deste ano.