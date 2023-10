Cesar Tralli cutuca Ticiane Pinheiro após cantada de Alcione

Alcione movimentou a web ao comentar sobre as pernas do jornalista Cesar Tralli, que é casado com Ticiane Pinheiro

Alcione causou no ‘Conversa com Bial’ ao fazer um comentário inusitado sobre as pernas do jornalista Cesar Tralli. O apresentador ainda reagiu e mandou a indireta para Ticiane Pinheiro, como se Marrom tivesse investido na cantada para ele. “Diva Alcione, nossa amada e eterna Marrom! Muito obrigado pela confissão, tão sincera, carinhosa e espontânea. Você arrancou um sorrisão meu em tempos tão duros e desafiadores. Eu estava precisando muito…”, disse ele, que lamentou um ano da morte de sua mãe em um acidente de avião. “Bial, meu irmão, você sabe o quanto eu te admiro, o quanto gosto de você. Pra honrar toda sinceridade e alto da entrevista, aí vai: Tici, se cuida! Fica esperta! Porque a Marrom tá de olho. Vai te passar a perna…”, brincou ele com a amada.