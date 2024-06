Celso Portiolli tira sarro da chegada de Eliana na TV GLobo

Nesta quinta-feira (27/06), o apresentador Celso Portiolli postou em seu instagram um vídeo imitando a postagem que Eliana fez para anunciar sua chegada a TV Globo. No vídeo que a ex-SBT publicou, ela aparece descendo as escadas de sua casa, pegando a chave do carro e o crachá de sua nova emissora.

“Nossos sonhos serão verdade, o futuro já começou…”, legenda usada por Eliana.

Já na publicação do apresentador do programa “Domingo Legal”, ele aparece fazendo o mesmo procedimento que Eliana, porém, na hora do crachá, ele pega o seu do SBT.

“Muitos sonhos”, escreveu na legenda de seu post imitando a ex-apresentadora de ‘Eliana’.

Muitos seguidores interpretaram a postagem como um deboche e comentam:

Afrontando a Eliana. Será?”, questionou uma seguidora.

“Tentou lacrar? Mas não ficou legal, amigo, cada um com seu momento”, opinou outra.

Apesar de tudo isso, apareceu um que defendeu a postagem de Portiolli, dizendo: “Mais bom humor, turma. Não vi desrespeito algum. Celso sempre foi brincalhão”.