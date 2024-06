Celso Portiolli ficou brabo com spoiler do novo quadro de seu programa

Amores, estava fazendo minhas unhas num salão aqui perto de casa, quando vejo na TV que estava passando o programa Chega Mais e o convidado do dia foi o Celso Portiolli. O apresentador estava no vivo contando sobre como será esse novo desafio em substituir a nossa amada Eliana nas tardes de domingo do SBT.

Num determinado momento do programa, foi mostrado um longo do trecho do quadro “Até Onde Você Chega?”, que é uma das novidades da nova temporada do “Domingo Legal”. Só que, esse pequeno spoiler acabou sendo mais longo que o normal e acabou mostrando muitos detalhes da trajetória de uma participante, o que deixou Celso Portiolli bem irritado e acabou dando uma bela bronca ao vivo na produção.

“Tá entregando o programa inteiro? Não, mas não pode, não pode entregar o programa inteiro assim, aí não é bom não. Aí não é legal não, se não acaba as minhas surpresas de domingo”, soltou o apresentador visivelmente incomodado.