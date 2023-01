Cedo demais? Tina já começa a planejar estratégias de jogo no BBB

Dupla de Guimê já teve conversa sobre jogo com o cantor nas primeiras horas de confinamento

Decidida que traçar um caminho é a melhor estratégia rumo a vitória do prêmio do BBB, Tina já puxou a sua dupla para uma conversa séria e prometeu que não foi para o Big Brother para passear. A musa teve uma conversa com Guimê logo nas primeiras horas do reality e disse que está pronta para jogar.

“Eu não vim para passear, eu vim para jogar. Tenho planos de ficar muito tempo na casa. Eu não sei o estilo de jogo que você vai adotar. Eu queria deixar em aberto e levar em consideração o fato da gente ter entrado junto”, disse.

Guimê concordou que os dois precisam criar alianças: “Eu acho que complementando parada do jogo, tem a questão da afinidade. Tem gente que eu já conheci lá fora, como o Fred. O jogo é baseado nos números, quanto mais pessoas a gente tiver juntos, aliados, a gente evitar ir para o paredão toda hora e evita de ficar no alvo”, disparou.