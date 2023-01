CBF condena atos terroristas e afirma: para unir e não para separar”

Durante os protestos e atos terroristas realizados pela extrema-direita, a maioria dos criminosos utilizavam a camiseta da seleção brasileira.

Gente, já estava na hora da Confederação Brasileira de Futebol se pronunciar a respeito do uso das camisetas da seleção brasileira como um uniforme para defender um partido político e participar de protestos anti-democratas, não é mesmo? Com os ataques terroristas que aconteceram ontem, no Palácio do Planalto, finalmente esse posicionamento aconteceu.

Em nota, a CBF afirmou que não compactua com o ocorrido e afirma que o uniforme da seleção é um símbolo de alegria, devendo ser usado para unir a população brasileira e não para nos separar.