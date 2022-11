Cazé alcança mais de 400 mil pessoas simultâneas em transmissão da Copa do Mundo

O streamer é o primeiro de seu ramo a poder transmitir o campeonato, ao vivo e gratuitamente.

E ele segue fazendo tudo, meus amores. Em parceria com a Fifa e a LiveMode, um dos maiores streamers do mundo, o fantástico Casimiro, que também é conhecido com Cazé, está sendo o primeiro de seu ramo a transmitir, ao vivo e gratuitamente, os jogos da Copa do Mundo 2022, que está sendo sediada no Catar.

E vou dizer uma coisa para vocês, ele está dando o seu nome para essa parceria. Durante a transmissão, ao vivo, do terceiro jogo da fase de grupos do campeonato, que foi entre as seleções de Senegal e Holanda, Cazé superou a marca de 400 mil pessoas simultâneas lhe assistindo.

Além de alcançar números incríveis em suas transmissões, o streamer publicará os melhores momentos de cada um dos jogos, em seu canal de cortes, “Cortes do Casimito”, onde ele possui mais de 3 Mi de inscritos, para aqueles que não conseguirem assistir o ao vivo ou queiram rever os momentos mais icônicos das partidas.

Ele fará a transmissão dos 22 jogos do campeonato, incluindo a grande final, que já é esperada por todos, em duas plataformas, no Youtube e na Twitch, porém ele não estará sozinho.

Durante toda essa parceria, teremos a participação de grandes nomes junto com Cazé, como: os ex-jogadores Ronaldo, Juninho Pernambucano, Júnior Baiano, Gilberto, Emerson e Edmílson; tendo como os narradores do campeonato: Luís Felipe Freitas, Chicungunha, Raony Pacheco, Kaio Cezar e Michell Santana; e como comentaristas, além de Cazé, Victor Canedo, Edurado Barthen, Raphael Resende, Felipe Rolim e Braune.