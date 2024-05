Cavalo é resgatado de telhado no Rio Grande do Sul

Uma comoção nacional movimentou a web para fazer o resgate dentro do bote salva-vidas. O corpo de bombeiros que socorreram um cavalo que estava no telhado de uma casa completamente inundada pelas enchentes. O animal foi retirado do local com segurança e levado para uma região segura.

O cavalo foi amarrado e colocado em um bote pelos bombeiros. O resgate foi realizado por volta das 11 horas e envolveu equipes do Corpo de Bombeiros e Exército, com pelo menos dois botes, quatro barcos e um jet ski.

As equipes conseguiram fazer o resgate por volta das 10h45 e as imagens do GloboNews mostraram detalhes sobre o resgate comovente.