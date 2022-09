Causa da morte da Rainha Elizabeth II é divulgada

O Registro Geral da Escócia divulgou o atestado de óbito de Elizabeth, que faleceu no dia 8 de setembro

Estávamos curiosas para saber sobre o óbito da Rainha Elizabeth II, que até então não sabíamos do que a lenda tinha falecido, se eram causas naturais ou outro problema que pudesse ter aparecido. O Registro Geral da Escócia divulgou que a icônica rainha morreu de causas naturais, aos 96 anos, no dia 8 de setembro.

A princesa Anne, filha da rainha, foi quem registrou a morte da matriarca da família, às 15h10. Vale lembrar que ela está enterrada no mesmo local que o pai, a mãe, a irmã e o marido.

“A rainha foi enterrada junto com o duque de Edimburgo, na Capela Memorial do Rei George VI. Que as revoadas dos anjos cantem para o teu descanso”, disseram no comunicado nas redes sociais da realeza britânica.