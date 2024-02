Causa da morte da jovem que encontrou jogador do Corinthians é revelada

A web se solidarizou com o caso da morte de Livia Gabriele, que saiu de encontro a um jogador do Corinthians, Dimas Cândido, jogador do sub-20 do time. O atestado de óbito informou que a jovem morreu em decorrência de uma ruptura na região genital.

A ruptura aconteceu no fundo do saco de Douglas, que é o nome dado para a região que fica entre o útero e o reto, informou o site G1.

Livia sofreu paradas cardíacas e teve sangramento na região íntima, e não resistiu.