Cauã Reymond reage ao ser questionado sobre ‘lista de requisitos para namorada’

Cauã Reymond ficou na boca do povo quando fez a lista da namorada perfeita. Em entrevista no programa Fofocalizando, do SBT, ele caiu na risada ao ouvir falar da lista e negou a existência de critérios para se apaixonar.

“Não! Que lista? De onde saiu isso? Tem gente que tem a imaginação fértil”, disse ele entre gargalhadas.

A suposta lista de Cauã Reymond dizia que ele buscava uma mulher com estilo de vida saudável, rotina disciplinada com exercícios e caseira, e ainda precisaria gostar de acordar e dormir cedo.