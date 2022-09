Catia Fonseca descobre que seu pai estava traindo a sua mãe em uma clínica ginecológica 

Em entrevista ao jornalista Leo Dias, a apresentadora Catia Fonseca relembra as dificuldades financeiras que enfrentou após a separação de seus pais, que foi desencadeada devido a uma traição. Ela e sua mãe descobriram que seu pai estava traindo a esposa em uma clínica ginecológica.

A família que pertencia a classe média alta, perdeu tudo após seu pai dar um passo em falso em seus negócios. Morando de favor na casa de uma tia paterna e sem o auxílio finaceiro do pai, Catia conta que sua mãe, que antes era dona de casa, para conseguir sustentar os quatro filhos teve que se virar nos trinta, começou a vender salgadinhos e bolos, virou manicure, fazia mantas para as freiras do colégio Santa Clara e trabalhava como babá, enquanto a apresentadoras ficava em casa cuidado dos seus irmãos.

Ao ser questionada sobre a presença do seu pai após a separação, a apresentadora responde de forma bem humorada “Teve uma época em que ele foi morar na Suíça, mandava foto pra gente, ele lá na Suíça, comendo lagosta e a gente só comia ovo, e eu adoro ovo até hoje”.