Cássia Kiss revela que ‘Travessia’ será sua despedida das telinhas

Atriz contou ao Fantástico que a substituta de Pantanal vai ser sua última novela

Novos projetos? Diz que sim, por favor! As novelas de plantão vão a loucura com a saída de uma das estrelas da Globo e não vão suportar muito tempo sem ter Cássia Kiss no elenco de alguma trama famosa. A atriz contou que Travessia será sua despedida do mundo das novelas.

“Passei por personagens que foram muito interessantes, me construíram como atriz, como mulher, como ser humano, como mãe. Mas estou vivendo essa coisa bonita de fechar o ciclo de novelas com uma da Glória Perez”, disse ela.

Em Travessia, Cássia dará vida a Sidália, a maior vilã da história, uma executiva que fará de tudo para chegar à presidência da empresa de Guerra, Humberto Martins.

A trama é assinada por Glória Perez e tem estreia marcada para o dia 10 de Outubro, já estamos ansiosas para ver como tudo vai acontecer na trama.