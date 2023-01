Cássia Kis é acusada de humilhar e causar a demissão um garçom: “Falou que eu não merecia trabalhar ali”

Rodrigo relata que vem recebendo ameaças dos fãs da atriz.

Eita! E a lista de reclamações a respeito da atriz bolsonarista Cássia Kis, tá que só cresce, inclusive, desta vez, as reclamações saíram do meio artístico. Na tarde de ontem (19), durante o programa Fofocalizando, o ex-garçom de um restaurante de luxo, Rodrigo Castelli, relatou que foi humilhado pela atriz, durante o seu expediente.

Segundo ele, a confusão começou quando, já sabendo o que iria pedir, a atriz começou a questioná-lo a respeito dos ingredientes utilizados pelo restaurante, porém a mesma foi ficando sem paciência e passou a gritar com o rapaz publicamente.

“Ela me perguntou se o ovo que a gente usava era vermelho, então fui perguntar ao chef e voltei para dar a resposta. Cassia me veio com outra pergunta, desta vez se o ovo era galado. Fui no chef novamente e voltei. Foi quando ela me humilhou, gritou comigo e falou que eu não merecia trabalhar ali, que eu deveria procurar outro emprego, e um monte de coisas”, revelou Rodrigo

.

Como se já não bastasse a humilhação, o rapaz, que estava em seu período de experiência no emprego, foi demitido e acredita fielmente que a confusão com Cássia tenha sido um dos fatores chave para que o mesmo não fosse contratado efetivamente. Ele afirmou que vem recebendo ameaças dos fãs da artista.

“Não tenho paz porque o pessoal me ameaça nas redes sociais. Dizem que eu fui comprado, que é tudo mentira, ‘por que não falou antes?’. Não sabia quem ela era. Espero que a Cássia seja uma pessoa mais feliz, e que ela não humilhe as pessoas. Assim como ela teve que aprender, as pessoas também têm a chance”, disse o garçom.

Até o momento em que estou escrevendo esta nota, a atriz não se pronunciou sobre o assunto.