Caso sobre aparência de Thor Batista vai parar na Justiça

Thor Batista, filho de Eike Batista, recebeu diversos comentários em uma publicação nas suas redes sociais. O que acontece é que o empresário de 32 anos parece bem mais maduro nas redes sociais e acabou recebendo críticas diante de sua aparência. O empresário chegou a acionar a Justiça diante do rebuliço.

“Diante dos inúmeros ataques e perseguições que o empresário Thor Batista, sua esposa Lunara Campos e seu irmão Olin Batista vêm sofrendo, foi constituído o escritório Belarmino Sociedade de Advogados para representá-los juridicamente, sendo que os trabalhos estão sob a coordenação do advogado Guilherme Belarmino”, dizia a nota.

O comunicado ainda deixa explícito que as medidas serão tomadas por conta da conotação negativa dos comentários sobre sua aparência. “Nos últimos dias, Thor Batista tem sido alvo de ataques pessoais com o intuito explícito de denegrir sua imagem e a de seus familiares, inclusive com o uso indevido de imagens de seu filho recém-nascido (…) Esses ataques não apenas transgridem os limites da decência, mas também violam direitos fundamentais, abusando das liberdades proporcionadas pelo ambiente digital”, dizia o documento, que ressaltou que a internet “não é terra de ninguém”.