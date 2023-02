Caso Hondjakoff: Sérgio permanece internado em clínica de reabilitação

Ator está internado há sete meses e passa por uma desintoxicação após polêmica nas redes sociais

Depois de dar o que falar nas redes sociais com sua família e pedir ajuda para os amigos de profissão, Sérgio Hondjakoff foi internado e está passando por tratamento de desintoxicação. Após sete meses internado, ele continuará com o tratamento na clínica.

De acordo com Fabíola Reipert, a mãe do ator contou a ela que quer que o filho complete um ano na clínica. Sérgio ainda mata a saudade dos familiares por vídeo chamada enquanto completa o tratamento.

Dona Carmen ainda contou que espera a saída do filho em julho para comemoração do aniversário do filho longe das drogas. A mãe do ator ainda tem a esperança de que essa seja a última internação do ator.