Caso de Dani Calabresa contra Marcius Melhem é arquiavado pela justiça de São Paulo

Parece que esse caso não tem fim nunca. Na última terça-feira, 02, a justiça de São Paulo arquivou a queixa-crime registrada por Dani Calabresa contra o ex-diretor global Marcius Melhem.

A humorista entrou com a ação para tentar impedir que Macius divulgasse mensagens do WhatsApp trocadas pelos dois. A justiça entendeu que ele pode usar as mensagens como defesa. Segundo o colunista da UOL, Ricardo Feltrin, o juiz Fabricio Reali Iza, da Vara do Juizado Especial Criminal da Barra Funda (TJSP), entendeu que Calabresa não pode impedir Melhem de divulgar algo para defender a si mesmo. A ação que já não cabe mais recursos, já havia sido recomentado pelo juiz o arquivamento do caso através do Ministério Público.

Em nota a defesa de Dani Calabresa lamentou a decisão: “A defesa de Dani Calabresa lamenta a decisão, mas a respeita, como tem feito ao longo de todo o processo. Ressaltamos que a investigação criminal das denúncias apresentadas por 12 mulheres contra Marcius Melhem por assédio sexual continua sob sigilo de justiça, assim como o processo movido pelo Ministério Público do Trabalho. Infelizmente, temos assistido a uma série de vazamentos, sempre com o objetivo de atingir a reputação das denunciantes. Confiamos que a justiça comprovará todas as denúncias, apoiadas em provas e testemunhos”. Publicou.

Já Marcius Melhem, comemorou a decisão: A decisão da Justiça demonstra a lisura da conduta de Marcius Melhem ao se defender de acusações feitas pela advogada do grupo de oito denunciantes na imprensa, sem nenhuma investigação. Não foi Marcius Melhem quem procurou primeiro a imprensa. A divulgação de mensagens, como bem entendeu a Justiça, apenas ocorreu após o amplo ataque que ele sofreu publicamente. Marcius respeita a Justiça e o sigilo das investigações e irá sempre se defender de todas as formas legais para demonstrar a sua inocência diante das mentiras contadas. E sempre irá esclarecer a opinião pública quando alguma inverdade for dita a seu respeito” publicou os advogados do humorista.