Caso Daniel Alves: Teste de DNA desmente defesa

De acordo com o jornal espanhol El Periodico, as amostras de sêmen intravaginais afirmaram que o jogador penetrou na vítima

Xiii gente, essa história não está nada boa para o lado de Daniel Alves. Faz um tempo que venho dividindo o caso com vocês, mas dessa vez vai ficar difícil defender o jogador, afinal as amostras de sêmen intravaginal da vítima relataram que o dono do esperma era ele.

A informação veio do jornal espanhol El Periodico, que ainda conta que após sofrer a agressão sexual ela foi encaminhada para o hospital, passando por diversos exames da perícia.

Além disso, a roupa da mulher também estaria suja de sêmen, assim como o chão do banheiro que estava sujo do mesmo. Vale ressaltar que Daniel está preso desde o dia 20 de janeiro.