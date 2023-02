Caso Daniel Alves: Defesa muda versão e confirma penetração

Jogador está preso na Espanha diante das acusações de estupro em uma casa noturna

Minha gente, as atualizações do caso Daniel Alves são quentes e sem previsão de término, porque toda hora tem uma bomba mais quente que a outra chegando. A defesa do jogador mudou a versão do depoimento e disse que houve penetração diante da acusação de violência sexual.

O Tribunal de Barcelona, na Espanha, discutiu a possível soltura do jogador que está preso desde o dia 20 de janeiro. De acordo com o site Mundo Desportivo, o advogado do acusado confirmou a penetração, mas disse que houve consentimento.

No depoimento eles ainda apresentam dois relatórios de duas empresas abertas pelo jogador, constatando que não há risco de fuga de Daniel para o Brasil.