Caso Daniel Alves: Defesa acredita que imagens da boate provarão sua inocência

Ex-jogador do Bracelona está preso desde o dia 20 de janeiro e tenta provar sua inocência diante das acusações de agressão sexual

A defesa de Daniel Alves não está poupando esforços para tirar o jogador da cadeia. De acordo com o “El Periódico”, que teve acesso às imagens da boate onde tudo aconteceu, a defesa usa as imagens para pedir a libertação de Daniel da preventiva.

As imagens da boate refutam a posição da vítima no ato descrito no julgamento. O recurso é assinado pelo advogado do futebolista, Cristóbal Martell.

Vale ressaltar que a prisão preventiva foi definida pela juíza pelo risco que ela apontou de Daniel tentar voltar para o Brasil, mas o seu advogado afirma que ele não tem intenção de sair da Espanha, alegando que ele gostaria de usar a tornozeleira eletrônica.