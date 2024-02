Caso Daniel Alves: Advogada se pronuncia pela primeira vez após a sentença

O caso Daniel Alves tem dado o que falar na mídia após a sua condenação A advogada do ex-jogador, Inés Guardiola, se pronunciou pela primeira vez sobre o resultado do processo. Vale ressaltar que ele foi acusado de abuso sexual de uma mulher me uma boate na Espanha.

“Neste momento, só posso dizer que vamos recorrer da sentença. Continuo acreditando na inocência do Sr. Alves. Tenho que estudar a sentença, mas já adianto que vamos recorrer”, disse ela.

Então, ela comentou: “Alves está inteiro. Quatro anos e seis meses é melhor que nove ou 12 anos, que a acusação pedia, mas acredito na inocência de Alves e vamos recorrer”.