Caso brigadeirão envenenado: Psicóloga suspeita se entrega à polícia

Eita! Todos nós já ficamos sabendo do caso do brigadeirão envenenado. Mas foi só ontem (04), que Julia Cathermol Pimenta se entregou à polícia como principal suspeita do crime contra o empresário Luiz Marcelo Ormond.

Cobrindo o rosto e usando um casaco de moletom, a rendição dela foi acertada entre a advogada de defesa e a polícia. Após a morte do empresário, Julia chegou a ser ouvida na delegacia e depois foi liberada.

A mulher deve ser transferida, ainda na manhã desta quarta-feira (5), para a Cadeia Pública de Benfica.