Casimiro sobre traição de Chico Veiga: “Fez merda, moleque”

O amigo do influenciador contou que foi vê-lo após Luísa Sonza contar detalhes sobre a traição no programa da Ana Maria Braga

Casimiro Miguel não deixou de contar detalhes sobre o estado de seu amigo, Chico Veiga, após ter a traição jogada aos 4 ventos no ‘Mais Você’ por Luísa Sonza. O streamer ressaltou que o influenciador fez merda e ainda o chamou de moleque.

“Eu fui rever o Chico ontem (terça-feira, 19). O Chico estava com cara de c, de canto. Fui conversar com ele e ele me contou a merda que fez. Falei, f, que m* que esse moleque fez. E é isso, vim pra casa e dormi”, contou.

Ele ainda falou sobre as redes de Chico. “Hoje não falei com o Chico direito, ele perdeu o Whatsapp. Vazaram o número dele, ele recebeu vários ‘travazaps’. Mandei mensagem para ele e ele não recebeu a mensagem. O Instagram, ele perdeu. Ele não desativou o Instagram. O Instagram dele recebeu tanta denúncia que caiu”, revelou.

“Sou amigo do Chico, vou conversar com ele, a gente vai conversar depois. Eu fico chateado, as pessoas estão me xingando no Instagram. ‘Não vai falar nada, filho da p*, está protegendo o seu amigo’. É como se eu tivesse escondendo ele embaixo da mesa. Estou chateado, o que posso fazer? Estou chateado, mas tudo bem”, finalizou.